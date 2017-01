The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0DYB XFRA XS0478979551 DNB BOLIGKRED. 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA QACF XFRA XS0479945353 BARCLAYS BK 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA R2BG XFRA XS0480133338 RBS PLC 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA A45S XFRA XS1017654150 SANTANDER UK 14/17 FLRMTN BD02 BON GBP N

CA DT6D XFRA DE000A0T5X07 DT.TELEK.INTL F.09/17 MTN BD03 BON EUR N