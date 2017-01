FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G3TA XFRA DE0009807008 GRUNDBESITZ EUROPA RC 1.300 EUR

HHI XFRA KYG459951003 HOPEWELL HIGHWAY I.HD-,10 0.012 EUR

T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.667 EUR

7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.019 EUR

FFX XFRA CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS SV 9.439 EUR

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.340 EUR