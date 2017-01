FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCPN XFRA PTBCP0AM0015 BCO COM. PORT.NOM. O.N.

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01