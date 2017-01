Jona - Das Sanitärtechnikunternehmen Geberit hat im Geschäftsjahr 2016 ein Umsatzwachstum oberhalb der eigenen und auch der Erwartungen der Analysten erzielt. Der Umsatz nahm um 8,3% auf 2,81 Mrd CHF zu, akquisitions- und währungsbereinigt ergab sich ein Plus von 6,4%. Die im Umsatz enthaltenen Währungseinflüsse waren positiv und erreichten 18 Mio CHF, wie Geberit am Dienstag mitteilt. Die EBITDA-Marge dürfte ebenfalls leicht besser ausfallen als bisher prognostiziert.

Damit hat Geberit die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 2,79 Mrd CHF.

Das Wachstum sei auf eine überzeugende Entwicklung in vielen Märkten und einen vor allem im dritten Quartal wirksamen Abbau eines Lieferrückstands im Dusch-WC-Geschäft zurückzuführen, so Geberit. Zudem habe sich das Marktumfeld in der Bauindustrie ...

