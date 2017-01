Davos - Das 47. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos hat offiziell begonnen. Bis Freitag wird die Bündner Stadt zum "Zauberberg", auf dem sich Spitzenpolitiker und Wirtschaftskapitäne, Wissenschaftler und Künstler die Klinke in die Hand drücken.

3000 Gäste besuchen das WEF - mehr als je zuvor. Darunter ist mit Xi Jinping zum ersten Mal auch ein chinesischer Staatspräsident. Er wird das Forum am Dienstagmorgen mit einer Rede eröffnen. "Ich erwarte, dass Präsident Xi aufzeigen wird, wie China eine anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führungsrolle in der Welt einnehmen will", sagte WEF-Gründer und -Patron Klaus Schwab an einer Medienkonferenz im Vorfeld des Treffens in Davos.

Dieses Jahr steht das Treffen unter dem Motto "Anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung". Die Welt steckt in einer Führungskrise, das Vertrauen in die Elite ist erschüttert. In vielen Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...