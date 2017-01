Wegen Brandgefahr beordert Ford in Südafrika 4.500 Kuga-Geländewagen in die Werkstätten. Es wurden 39 Fälle bestätigt, bei denen die Fahrzeuge plötzlich Feuer gefangenen hatten. Betroffen ist das 1,6-Liter-Modell, das von Dezember 2012 bis Februar 2014 gebaut und aus Spanien importiert wurde. Grund ist wohl eine Überhitzung wegen Problemen mit der Kühlung. Dies kann zu Rissen im Zylinderkopf und einem Ölleck führen. Wenn das Öl dann auf den heißen Motor trifft, kann es in Flammen aufgehen. Das heiße Wetter in Südafrika kann mit eine Ursache sein. Zu den Kosten äußerte sich der Konzern nicht.



Im Oktober hatte Ford in Nordamerika 400.000 Autos vom US-Kuga-Pendant Escape wegen Motorproblemen zurückgerufen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info