Medienmitteilung

Sehr starkes Wachstum im Auftragseingang mit erfreulicher Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2016

Boudry, 17. Januar 2017 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), eine in den Bereichen Leiterplatten, Microelectronics und Electronic Solutions führende, international tätige Hightech-Industriegruppe mit Sitz in Boudry (Schweiz), gibt bekannt, dass die vorläufigen Auftragseingangs- und Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2016 erfreulich ausgefallen sind.

Der vorläufige und noch ungeprüfte Auftragseingang für das Gesamtjahr 2016 von rund CHF 220 Mio. liegt 25% über dem Vorjahr (CHF 176.3 Mio.) und unterstreicht den Aufwärtstrend der Cicor Gruppe in den letzten Monaten.

Nachdem Cicor ihren Umsatz in Schweizerfranken im ersten Halbjahr 2016 noch lediglich um 0.9% steigern konnte, verstärkte sich auch die Wachstumsdynamik auf Umsatzstufe in der zweiten Jahreshälfte 2016 und führte zu einer Umsatzsteigerung für das Gesamtjahr 2016 von rund 5% auf CHF 189 Mio. (ungeprüft) (2015: CHF 180.6 Mio.).

Des Weiteren konnte die Cicor Gruppe im Verlauf des zweiten Halbjahres 2016 den Abwärtstrend bei der Ergebnisentwicklung umkehren.

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 wird Cicor am 9. März 2017 veröffentlichen.

Kontakt:

Heinrich J. Essing Alexander Hagemann Präsident des Verwaltungsrates CEO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: (media@cicor.com: mailto:media@cicor.ch) Email: (media@cicor.com: mailto:media@cicor.com)

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Über Cicor • Cicor ist eine global tätige Gruppe führender Unternehmen der Elektronikindustrie. Sie ist in zwei Divisionen organisiert: Advanced Microelectronics & Substrates (AMS) und Electronic Solutions (ES). Die Gruppengesellschaften bieten komplette Outsourcing- Dienstleistungen und eine breite Palette von Technologien für die Fertigung von hochkomplexen Leiterplatten, 3D-MID Lösungen, Schichtschaltungen und elektronischen Modulen an. Mit rund 1900 Mitarbeitenden in zehn Produktionsstätten weltweit liefert die Gruppe qualitativ hochstehende, massgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden in Europa, USA und Asien. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website (www.cicor.com: http://www.cicor.com).