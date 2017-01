Mobidiag Ltd, ein finnisches Molekulardiagnostik-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine Amplidiag®-Produktlinie über eine Vertriebsvereinbarung mit Wallac Oy, einer Tochtergesellschaft der PerkinElmer Inc., in Südafrika anbieten wird. Zur Amplidiag®-Produktlinie gehören In-vitro-Tests und kompatible Systeme zum Nachweis von Magen-Darm-Infektionen.

"Dank eines großen Vertriebsnetzes ist unsere Amplidiag-Produktlinie mittlerweile in den meisten europäischen Ländern verfügbar. Jetzt haben wir uns zum Ziel gesetzt, weltweit präsent zu werden und in neue Märkte zu expandieren. Hier soll Afrika den Anfang machen. Um uns in diesem speziellen Markt zu etablieren, haben wir nach einem Vertriebspartner gesucht, der für sein Know-how und seine weltweit führende Stellung im Bereich der Diagnostik bekannt ist. Wir freuen uns sehr, dass PerkinElmer sich bereiterklärt hat, uns bei diesem großen Unterfangen zu begleiten", so Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag.

"PerkinElmer treibt die Verbreitung seines Produktangebots im Bereich der Infektionskrankheiten in Regionen wie Afrika weiter voran, um den Gesundheitsbedürfnissen der Menschen in diesen Ländern nachzukommen", so Hanna Halme, Vice-President for EMEA bei PerkinElmer.

Die Vereinbarung ist sofort wirksam und umfasst alle Amplidiag® IVD-Tests (Amplidiag® H. pylori+ClariR, Amplidiag® Stool Parasites, Amplidiag® CarbaR+VRE, Amplidiag® C. difficile+027, Amplidiag® Bacterial GE und den bald verfügbaren Amplidiag® Viral GE) sowie das Amplidiag® Easy-System.

Über Amplidiag®-Produkte

Amplidiag® Assays umfassen innovative multiplexe Tests zur Erkennung gastrointestinaler Infektionen. Sie ermöglichen das simultane Screening der wichtigsten gastrointestinalen Pathogene. Auf Grundlage der bewährten Echtzeit-PCR-Technologie gewährleisten sie eine optimale Leistungsfähigkeit, die Eignung für Screenings in großem Maßstab und die Kosteneffektivität in mittelgroßen bis großen Labors. Außerdem ermöglicht Mobidiag mit seinem Amplidiag® Easy System die Prozessautomatisierung von der Probenentnahme bis zur PCR-Einrichtung.

Über Mobidiag Ltd

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient seit 2008 den europäischen klinischen Diagnostikmarkt. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) und eine Tochtergesellschaft in Paris (Frankreich).

Mobidiag konzentriert sich auf Screenings in mittlerem und großem Maßstab mit der neuen Amplidiag® Easy-Plattform, um die Amplidiag®-Suite durch Automatisierung des Workflows von der Probenvorbereitung bis zum Ergebnis voranzubringen, sowie auf Screening-Untersuchungen mit der neuen Novodiag®-Plattform und zugehöriger Diagnostik-Panels für eine vollautomatisierte Lösung, die auch in kleinerem Maßstab und in kleineren Labors eingesetzt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170116005721/de/

Contacts:

Mobidiag Ltd

Tuomas Tenkanen, +358 505534980

tuomas.tenkanen@mobidiag.com