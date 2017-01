Sant'Antonino (awp) - Der Logistiktechnik-Anbieter Interroll eröffnet im Januar eine Filiale in Mexiko-Stadt. Das Ziel sei es, auf dem drittgrössten Markt auf dem amerikanischen Kontinent noch stärker Fuss zu fassen, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. In der Mitteilung wird dabei auch auf die engen Verbindungen Mexikos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...