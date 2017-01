Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts012/17.01.2017/07:30) - Am Freitag, den 13. Januar, trafen sich erstmals die Köpfe der myLucy AG und weiterer führenden InsurTech-Unternehmen in Berlin, um gemeinsam eine Erklärung abzugeben und Bewegung in die Branche zu bringen. In der Erklärung stellen die Unternehmen das Kundeninteresse in den Mittelpunkt ihrer Unternehmen und richten einen konkreten Appell an Versicherer und Politik. Zu dem Roundtable hatten sich rund 50 Vertreter der wichtigsten InsurTechs zusammengefunden sowie Vertreter des GVD Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Moderiert wurde das Treffen von Prof. Dr. Fred Wagner vom Institut für Versicherungswirtschaften an der Universität Leipzig. Im Kern standen technische Standards sowie schnellere Prozesse, die das Zusammenspiel von Versicherern und Insurtechs erleichtern sollen. Die Berliner Digital Erklärung verdichtet ihren Appell auf insgesamt 5 Punkte: * Eine Trennung der Datenauskunft vom Vermittlerstatus * Eine Beschleunigung der digitalen Infrastruktur aller Kundenservices * Die Umsetzung kundenrelevanter BiPRO-Standards bis Ende 2019 * Die Unterstützung vorhandener Eigeninitiative durch die Politik * Das Angebot der InsurTechs an die Versicherungswirtschaft in der Digitalisierung aktiv zu unterstützen. Der Wortlaut der Erklärung ist unter http://www.berliner-digital-erklaerung.de einsehbar. Nach Finalisierung des Textes lebhafter Diskussion unter der Moderation von Prof. Dr. Fritz Wagner entschlossen sich insgesamt 24 der anwesenden 26 InsurTech-Unternehmen die gemeinsam erarbeitete Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Es soll den Versicherungen und Abgeordneten des deutschen Bundestages vorgelegt werden. Die unterzeichnenden Unternehmen repräsentieren insgesamt 2,6 Millionen Kunden. Sie verwalten insgesamt über 10 Milliarden Euro Versicherungs- & Kapitalsummen. Medienkontakt: Stephan Lendi E-Mail: stephan.lendi@mylucy.com Tel.: +41795015659 Web: http://www.mylucy.com (Ende) Aussender: myLucy AG Ansprechpartner: Stephan Lendi Tel.: +41 79 501 56 59 E-Mail: stephan.lendi@mylucy.com Website: www.mylucy.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170117012

