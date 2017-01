Die Suche nach der im März 2014 verschwundenen Boeing 777 der Malaysia Airlines wird eingestellt. Das teilte das australische Joint Agency Coordination Centre (JACC) am Dienstag mit.

Die Koordinierungsstelle war im April 2014 gegründet worden, um die Suche nach dem Malaysia-Airlines-Flug 370 mit den Behörden der beteiligten Staaten zu koordinieren. Das Flugzeug sei trotz zahlreicher Maßnahmen im 120.000 Quadratkilometer großen Suchbereich nicht gefunden worden, heißt es in einer Stellungnahme des JACC. Die Entscheidung, die Unterwassersuche einzustellen, sei nicht leicht gefallen. Man habe aber weiter Hoffnung, "dass neue Informationen ans Licht kommen" und das Flugzeug in Zukunft noch gefunden werden könne. An Bord des Malaysia-Airlines-Flug 370 waren 239 Personen.