DAX - Weiter ohne Impulse (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der DAX eröffnete gestern mit einem kleinen Minus und lief danach den Tag über seitwärts. Er näherte sich zu Handelsbeginn der Unterstützung bei 11.522 Punkten an, testete diese im Tagesverlauf aber nicht, sondern behauptete sich relativ deutlich darüber. Der Index setzte also gestern seine Seitwärtsbewegung zwischen 11.522 und 11.647 Punkten fort, notiert aber innerhalb dieser nun eher in der unteren Zone. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr): Der Handel dürfte heute zunächst weiter ruhig verlaufen. Solange der DAX per Stundenschlusskurs oberhalb von 11.522 Punkten notiert, hat er auf ganz kurzfristige Sicht Chancen auf...

