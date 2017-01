Zum Franken zeigt die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,0728 CHF gegenüber dem Vorabend stabil. Bei der Deutschen Bank empfehlen die Devisenexperten in einem aktuellen Kommentar, das EUR/CHF-Währungspaar zu shorten. Sie verweisen dabei auf die am Montag veröffentlichten Sichtguthaben der SNB, die in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...