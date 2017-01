Den Bullen beim Euro Stoxx 50 kommt offenkundig die Dynamik abhanden. Es fehlt entweder an Barreserven, Überzeugung oder an beidem. "Good news" wären jetzt vonnöten, um dem europäischen Leitindex wieder neuen Schwung einzuhauchen, der, vom kurzen Anstieg am ersten Handelstag des neuen Jahres abgesehen, bereits seit vier Wochen auf der Stelle tritt.

