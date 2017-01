Der aktuelle Aufwärtstrend von Bank-Aktien ist vor allem der Überzeugung von Investoren zu verdanken, dass der Zinssatz und somit auch die Gewinne der Banken weiter steigen werden. ?Das ist sicherlich wahr?, schreibt Bank-Analyst Dick Bove in einer aktuellen Forschungsarbeit, ?aber es steckt noch viel mehr hinter dieser Geschichte.?

Ein Blick zurück in die 70er

In einem Bericht, der am vergangenen Montag veröffentlicht wurde, schaut Bove auf die 1970er Jahre zurück, um besser zu verstehen, wie es heute um den Bank-Sektor steht. Die 70er Jahre waren von rasant wachsenden Zinssätzen geprägt. Ein Blick darauf, wie es Bank-Aktien damals ergangen ist, hilft uns, ein ...

