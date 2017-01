(NEU: Uhrzeit Rede Theresa May > 12:45 Uhr)

=== 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 08:00 DE/Zalando SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 09:00 EU/Europäisches Parlament (EP), Wahl des EP-Präsidenten, Straßburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil im NPD-Verbotsverfahren, Karlsruhe *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rede bei der Veranstaltung "Deutschland modernisieren - wirtschaftlich stark, sozial gerecht", Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: +18,8 Punkte zuvor: +13,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +65,0 Punkte zuvor: +63,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:45 GB/Premierministerin May, Grundsatzrede zum EU-Ausstieg, London *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +8,2 zuvor: +9,0 14:45 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der National Retail Federation, New York 15:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 2017/18 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Brookings Institution, Washington *** 22:24 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - DE/Deutsche Börse, London Stock Exchange und hessische Landesregierung, vertrauliches Treffen der Börsen-Chefs mit Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 20.1.), Davos - FR/Renault SA, Absatzzahlen 2016, Boulogne-Billancourt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

