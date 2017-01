MyBucks S.A.:MyBucks acquires Australian credit provider

DGAP-News: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Ankauf MyBucks S.A.:MyBucks acquires Australian credit provider

17.01.2017 / 08:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

Durch die Übernahme eines führenden örtlichen Kreditgebers betritt MyBucks den australischen Markt

- Erschließung einer mehr als 2 Mrd. EUR schweren FinTech-Branche in Australien - Mehr als 10.000 neue Kunden und Verbesserung des Kreditportfolios um 7 Mio. EUR

Luxemburg, 17. Januar - Das in Frankfurt notierte FinTech-Unternehmen MyBucks hat verkündet, dass es durch die Übernahme des Mikrofinanzunternehmens Fair Go Finance Pty Ltd. (nachfolgend "Fair Go Finance") in den Sektor der australischen digitalen Kreditvergabe expandiert.

MyBucks hat für 3 Mio. AUD (ca. 2,1 Mio. EUR) eine 75%ige Beteiligung an Fair Go Finance erworben. Dafür wurden 117.613 Anteile von MyBucks S.A. zu einem Anteilspreis von 17,67 EUR ausgegeben.

Fair Go Finance ist seit neun Jahren als vollkommen digital agierender Finanzdienstleister in Australien tätig. Im letzten Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 hat Fair Go Finance einen Umsatz von ca. 3 Mio. EUR erwirtschaftet, mit einem Brutto-Kreditportfolio von ca. 7 Mio. EUR.

Der CEO von MyBucks, Dave van Niekerk, sagt dazu: "Fair Go ist bestens aufgestellt, um MyBucks in den ozeanischen Markt einzuführen und verfügt dafür über einen treuen Kundenstamm und das vor Ort nötige operative Know- how." "Durch diese Übernahme haben wir bei MyBucks die Möglichkeit, unsere Präsenz auszubauen. Dabei können wir auf Aktivitäten in Ozeanien und Australien aufbauen, die ein potenzielles Kreditvolumen von mehr als 4 Mio. EUR versprechen", ergänzt er.

Laut Australian FinTech Research wird für den Umsatz der australischen FinTech-Branche von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 76,3 % ausgegangen. Im Jahr 2020 soll der Umsatz mehr als 2,3 Mrd. EUR betragen. Van Niekerk betont dabei, dass im Zuge der derzeitigen Geschäftsstrategie die Erschließung einer solchen aufstrebenden geographischen Region entscheidend sei. "Mit unserem technologischen Know- how sowie unserer Innovation und Erfahrung beim Aufbau solcher Dienstleistungen in bislang nicht bedienten Regionen wird MyBucks weiterhin die kritische Masse bilden, die für Wachstum und Entwicklungen benötigt wird."

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC: GR) ist ein FinTechUnternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetBanked und GetSure bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern aktiv. MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mybucks.com

17.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT

Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

536997 17.01.2017

ISIN LU1404975507

AXC0043 2017-01-17/08:36