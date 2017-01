Es knirscht im globalen Machtgefüge. Staatsmänner und Konzernlenker sollen neue Strategien zu entwickeln, um die Herausforderungen zu meistern. Ein Blick auf die großen Themen am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums.

Gleich zum Start des World Economic Forum 2017 spricht der Mann, auf dessen Auftritt alle gespannt warten: Chinas Präsident Xi Jinping. Es ist eine Premiere, keiner seiner Vorgänger fand je den Weg in das schweizerische Davos zum Treffen der globalen Eliten. Und er kommt nicht allein, eine große Delegation aus Politikern und Topmanagern - darunter einige der reichsten Männer der Volksrepublik wie Jack Ma, Gründer und CEO des Internetriesen Alibaba - begleitet ihn. Das Signal ist klar: China ist stark und will Einfluss nehmen auf das, was die Welt und ihre Entscheider bewegt. Besonders interessant wird, was Xi Jinping zu Donald Trumps jüngsten Attacken sagt. Oder ob er dazu schweigt. Der designierte US-Präsident, der am Freitag vereidigt wird, hatte China zuletzt heftig kritisiert und die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften belastet. Trump wird zwar nicht in Davos sein, aber ...

