Politiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler diskutieren die Herausforderungen der Globalisierung - während Trump "America First"-Ansagen macht. Zum Start machen die Veranstalter klar, was sie von Abschottung halten.

Die Herausforderungen der Globalisierung können nach Überzeugung von Philipp Rösler, dem Ex-Wirtschaftsminister und Vorstand des Weltwirtschaftsforums, nur gemeinsam gelöst werden. "Die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung ist: globale Kooperation, nicht weniger, sondern mehr", sagte Rösler vor dem Auftakt des Forums an diesem Dienstag in Davos. Ohne direkt auf die protektionistischen Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump einzugehen, sagte Rösler: "Wir glauben, dass in einer komplexen Welt einfache, schlichte Antworten wahrscheinlich nicht ausreichend sein werden."

Rösler stellte die Chinesen als gutes Beispiel heraus. Der chinesische Präsident Xi Jinping werde in Davos über die "Globalisierung und die Notwendigkeit für offenen und fairen Wettbewerb" reden. "Es ist ein klares ...

