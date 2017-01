Der Kurs des Euros ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0652 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0594 Dollar festgesetzt.

Jüngste Aussagen des künftigen ...

