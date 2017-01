Expo 2020 Dubai hat heute im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) umfassende Details zu seiner Nachhaltigkeitsstrategie - einem der Hauptpfeiler bei der Planung der ersten im Nahen Osten, Afrika und Südasien stattfindenden Weltausstellung - veröffentlicht.

The Sustainability Pavilion will be one of the signature theme pavilions at Expo 2020 Dubai. It will be an inspiring demonstration of the most innovative, sustainable design and practice possible (Photo: ME NewsWire)