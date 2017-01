Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modeonlinehändler Zalando hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Im vierten Quartal stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 25 bis 26 Prozent auf rund 1,086 bis 1,094 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei rund 1,14 Milliarden. Damit knackte Zalando erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze.

Das bereinigte EBIT dürfte sich auf 81 bis 104 Millionen Euro belaufen, nach 72 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten rechneten hier mit 93 Millionen Euro. Die entsprechende EBIT-Marge sollte 7,5 bis 9,5 Prozent betragen. Im Vorjahr hatte Zalando 8,3 Prozent eingefahren.

2016 stieg der Umsatz um 22,9 bis 23,1 Prozent auf 3,633 bis 3,642 Milliarden Euro. Die Profitabilität wurde deutlich gesteigert. Das bereinigte EBIT verdoppelte sich in etwa auf 202 bis 225 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte bei 5,6 bis 6,2 Prozent liegen.

Zalando hatte eine bereinigte EBIT-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent sowie ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent angekündigt. Die endgültigen Zahlen sowie der Ausblick für 2017 sollen am 1. März veröffentlicht werden.

Zalando will sich auf weiteres Wachstum konzentrieren. Für 2017 plant das Unternehmen daher die Eröffnung eines Logistikzentrums in Schweden. Dieses soll von einem Dienstleister betrieben werden und den Kundenservice in den nordeuropäischen Märkten Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark verbessern.

