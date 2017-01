Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Da aus den USA aufgrund des gestrigen Feiertages keine Vorgaben vorliegen, schauen die Investoren nach Asien. In Japan wies der Nikkei ein klares Minus auf, während die chinesische Festlandbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...