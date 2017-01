DAX-Analyse am Morgen: Härtere Bandagen

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach einem richtungslosen Geschäft schwächer (-0,64%) geschlossen. Im Tagesverlauf pendelte der DAX erneut in einer engen Range (zwischen 11.536 und 11.579 Punkten), ohne eine klare Tendenz herauszubilden. Die Impulse aus der Vorwoche zeigten also zunächst keine Wirkung, weshalb 11.600 weiter als charttechnischer Widerstand und 11.530 als Unterstützung zu nennen sind. So weit, so bekannt.

Neu sind hingegen die härteren Bandagen auf dem politischen Parkett, mit denen es nun auch die DAX-Konzerne zu tun bekommen - allen voran die deutsche Automobilindustrie. Die Aussagen/Drohungen, die da über den großen und kleinen Teich kamen (also aus den USA und Großbritannien), waren jedenfalls wenig hilfreich, um dem Leitindex bei seinem Sprung über 11.600 Punkte zu helfen. Kurzum:

Den vollständigen Artikel lesen ...