Winterthur (ots) - Autoneum hat den Nettoumsatz in Lokalwährungen

2016 trotz eines starken Vorjahres und konjunkturell bedingter,

regionaler Nachfrageschwächen um 6.8% gesteigert. In Schweizer

Franken erhöhte sich der Konzernumsatz des Weltmarktführers für

Akustik- und Wärmemanagement bei Fahrzeugen um 3.2% auf 2'152.6 Mio.

CHF. Kontinuierliche Effizienzsteigerungen in der Produktion, eine

nahezu maximale Kapazitätsauslastung in Europa und niedrige

Rohmaterialpreise wirkten sich 2016 positiv auf das operative

Ergebnis aus.



Nach einem Vorjahr mit schwachem Wachstum hat die

Automobilindustrie 2016 wieder an Fahrt aufgenommen. Mit weltweit

93.0 Millionen produzierten leichten Fahrzeugen und einem Wachstum

von 4.8% war ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, dessen Ausprägung

jedoch je nach Region stark differierte. Während in Europa,

Nordamerika und Asien im Vergleich zum Vorjahr mehr Fahrzeuge

produziert wurden, waren Automobilhersteller und Zulieferer in

Südamerika weiter von der anhaltenden Wirtschaftskrise betroffen, was

zu rückläufigen Produktionsvolumen in dieser Region führte. Dank

guter Auftragslage und entsprechend ausgelasteter

Produktionskapazitäten konnte Autoneum jedoch regionale

Nachfrageschwächen kompensieren und so den Nettoumsatz in

Lokalwährungen 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 6.8% steigern. In

Schweizer Franken stieg der Konzernumsatz um 3.2% von 2'085.9 Mio.

CHF auf 2'152.6 Mio. CHF.



Umsatzwachstum deutlich über Marktniveau in fast allen Regionen



Alle vier Business Groups haben 2016 den Umsatz in Lokalwährungen

gesteigert. Der Nettoumsatz der Business Group Europe lag nach einem

von vielen Neuanläufen und starkem Wachstum geprägten Vorjahr in

Lokalwährungen mit einem Plus von 0.8% auf Vorjahresniveau. Mit einem

Wachstum von 9.0% in Lokalwährungen übertraf die Business Group North

America 2016 deutlich die Marktdynamik dieser Region. Wie im Vorjahr

war die Belieferung von volumenstarken US-amerikanischen und

japanischen Fahrzeugmodellen für den Zuwachs ausschlaggebend. Der

Umsatzwegfall durch den Verkauf des UGN-Werks in Chicago Heights

(Illinois), USA, Anfang 2016 konnte durch die im Vorjahresvergleich

höheren Produktionsvolumen mehr als kompensiert werden, dies vor

allem aufgrund von Marktanteilsgewinnen. Angesichts des signifikanten

Umsatzwachstums von 20.2% in Lokalwährungen bewies die Business Group

Asia erneut, wie bestehendes Marktpotenzial effizient genutzt wird.

Hohe Produktionsvolumen für Fahrzeuge amerikanischer und japanischer

Kunden, aber auch die zunehmende Belieferung lokaler

Fahrzeughersteller in China waren ausschlaggebend für den Zuwachs. In

Südamerika, dem Hauptmarkt der Business Group SAMEA (Südamerika,

Mittlerer Osten und Afrika), beeinträchtigte die anhaltende Rezession

auch 2016 die Automobilnachfrage, was entsprechend niedrige

Produktionsvolumen zur Folge hatte. Hauptsächlich aufgrund

inflationsbedingter Preiserhöhungen stieg der Nettoumsatz der

Business Group SAMEA in Lokalwährungen um 17.1%.



Operatives Ergebnis deutlich verbessert



Dank kontinuierlicher Effizienzsteigerungen in der Produktion,

einer nahezu maximalen Kapazitätsauslastung in Europa und niedrigen

Rohmaterialpreisen hat Autoneum das operative Ergebnis 2016 erneut

gesteigert. Die operative Marge vor Sondereffekten wird die des

Vorjahres übertreffen. 2015 belastete ein Sondereffekt in Höhe von

31.5 Mio. CHF aus der Einigung mit dem deutschen Bundeskartellamt das

operative Ergebnis sowie den Konzerngewinn, 2016 beeinflusste der

Gewinn aus dem Verkauf des UGN-Werks in Chicago Heights (Illinois),

USA, das operative Ergebnis in Höhe von rund 33 Mio. CHF und den

Konzerngewinn in Höhe von rund 21 Mio. CHF positiv.



Die Präsentation zum Umsatz 2016 ist unter

www.autoneum.com/de/medien/pressemappen verfügbar. Der vollständige

Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2016 werden am 2. März 2017

im Rahmen der Bilanzmedien- und Finanzanalystenkonferenz in

Winterthur publiziert.



