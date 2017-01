FMW-Redaktion

Jetzt geht es richtig los (gestern war so eine Art Trockenübung, gewissermaßen ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel): der Brexit mit der Rede Theresa Mays (die schon komplett gelacked wurde? Jedenfalls scheinen britische Medien bereits den kompletten Redetext zu haben..), am Donnerstag die EZB, am Freitag die Amtsübernahme Trumps (mit großen Demonstartionen gegen ihn) sind die Highlights dieser Woche.

In Asien gemischte Vorgaben, Chinas Aktienmärkte drehten zum Handelsende hin ins Plus, aber Japan doch ziemlich saftig im Minus, der Yen wird stärker und stärker als Barometer für Risikoaversion:

Shanghai Composite +0,17% CSI300 +0,20% ChiNext +2,01% Nikkei -1,48%

Was beim Dax zunächst einmal auffällt ist, dass der Index auf X-Dax-Basis das zweite Abwärts-Gap in Folge absolviert - das hat es schon lange nicht mehr gegeben!

Keine großen Abwärts-Gaps, klar, aber doch ein Zeichen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...