FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 21 Ticks auf 163,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,87 Prozent und das Tagestief bei 163,73 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.30 Uhr rund 14.300 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 133,6 Prozent. Vor der mit Spannung erwarteten Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Mittag suchen die Anleger "sichere" Anleihehäfen auf. Zuvor könnte die Veröffentlichung des ZEW-Index bewegen.

Sollte der Future die Unterstützung bei 163,14 unterschreiten, wäre laut der Helaba der Weg frei bis zum Test des bisherigen Jahrestiefs 162,47. Erste Widerstände lokalisieren die Analysten dagegen bei 164,19 und am zyklischen Hoch vom 2. Januar bei 164,94.

January 17, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)

