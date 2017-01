LONDON/WINSTON-SALEM (dpa-AFX) - Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) übernimmt seinen US-amerikanischen Konkurrenten Reynolds American komplett. Beide Unternehmen hätten sich auf die Bedingungen zum Kauf der 57,8 Prozent der Reynolds-Anteile geeinigt, die noch nicht im Besitz von BAT seien, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie bieten den anderen Reynolds-Anteilseignern je Aktie 29,44 US-Dollar in bar plus 0,5260 an der New Yorker Börse notierte Hinterlegungsscheine (ADR) für die eigene Aktie.

Die Offerte beläuft sich damit laut BAT auf 59,64 Dollar je Reynolds-Papier - das sind gut sechseinhalb Prozent mehr als der letzte Schlusskurs in New York von 55,97 Dollar - und insgesamt auf 49,4 Milliarden Dollar. Wie erwartet mussten die Briten damit tiefer in die Tasche greifen als zuvor geplant: Bereits im November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass dem Reynolds-Management die ursprünglich gebotenen 47 Milliarden Dollar zu wenig seien./gl/stb

ISIN US7617131062 GB0002875804

AXC0048 2017-01-17/09:16