Schlaf ist wichtig - und fördert das Wohlbefinden. Aber er hat ein Imageproblem und wird viel zu oft Faulheit mit Faulheit in Verbindung gebracht. Warum wir aufhören sollten, zu wenig zu schlafen.

Jedes Jahr entsteht der deutschen Wirtschaft ein Schaden von 57 Milliarden Euro, weil Mitarbeiter zu wenig Schlaf bekommen. Dass nur ausgeschlafene Menschen besonders leistungsfähig sind, zeigen auch Studien, die verdeutlichen, dass Menschen, die dauerhaft weniger als sechs Stunden schlafen, öfter unkonzentriert sind und mehr Fehler machen.

"Wir müssen uns bewusst machen, dass der Schlaf etwas Bedeutsames für die körperliche Erholung ist." sagt Hans-Günther Weeß, Leiter des Schlafzentrums der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Denn viel zu viele Menschen in Deutschland schlafen schlecht. Bei sechs Prozent ist das sogar von klinischem Ausmaß und muss behandelt werden. Das sind immerhin 4,8 Millionen Menschen. "Wir sind eine chronisch schlaf-deprivierte Gesellschaft" fasst der Experte zusammen.

Um schon die falsche Haltung zum Thema Schlaf zu ändern, muss sich vor allem die Wirtschaft bewusst machen, dass ausgeschlafene Mitarbeiter nicht nur leistungsfähiger sind, sie können sich auch mehr merken und kreativer arbeiten. Laut dem Schlafforscher gibt es da aber auch eine moralische Ebene, da der unausgeschlafene Zustand das Treffen ethischer Entschlüsse erschwert.

"Das wirft nächtliche Entscheidungsfindungen in der Wirtschaft und der Politik in ein ganz neues Licht" klärt Weeß auf und appelliert so an ein Umdenken in der Gesellschaft.

Wie viel Schlaf?

Die ...

