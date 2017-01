Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Premierministerin will Schlussstrich unter EU ziehen

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag aller Voraussicht nach erklären, dass Großbritannien einen klaren Schlussstrich unter seine Zeit in der Europäischen Union ziehen möchte. In ihrer mit Spannung erwarteten Rede wird sie den Erwartungen zufolge ihre Pläne für den EU-Austritt ihres Landes darlegen. May wird erklären, dass Großbritannien keine "Teilmitgliedschaft" in der EU oder "irgendetwas, mit dem wir halb drinnen, halb draußen sind", will, wie aus Auszügen einer Rede hervorgeht, die ihr Büro veröffentlichte.

Obama warnt Trump vor Abkehr von Atomdeal mit dem Iran

US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump davor gewarnt, das Atomabkommen mit dem Iran über Bord zu werfen. In einer vom Weißen Haus verbreiteten Erklärung hieß es am Montag, die USA müssten anerkennen, dass dieser Deal das "Ergebnis jahrelanger Arbeit" sei. Es handle sich um ein funktionierendes Abkommen, das zwischen den Weltmächten, "nicht nur zwischen den USA und dem Iran" getroffen worden sei.

Kerry nennt Trumps Äußerungen über Merkel "unangebracht"

Der scheidende US-Außenminister John Kerry hat die Kritik von Donald Trump an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als "unangebracht" bezeichnet. Es gehöre sich nicht für einen gewählten US-Präsidenten, "sich in die Politik anderer Länder einzuschalten", sagte Kerry am Montag bei einem Besuch in London dem US-Sender CNN. "Ab Freitag ist er für diese Beziehung verantwortlich", sagte Kerry mit Bezug auf das transatlantische Verhältnis und den Amtsantritt von Trump.

Schäuble setzt auf freien Handel mit den USA

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht mit dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am kommenden Freitag größere Anforderungen auf Deutschland und Europa zukommen. "Dem müssen wir uns stellen", sagte Schäuble am Montag dem ZDF-heute-journal.

Hollande: Europa braucht keine Ratschläge von außen

Frankreichs Präsident François Hollande hat mit scharfen Worten auf die Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump an der Europäischen Union und der Nato reagiert. Europa brauche "keine Ratschläge von außen", um zu wissen, was zu tun sei, sagte Hollande am Montagabend bei einer Veranstaltung für die scheidende US-Botschafterin in Frankreich, Jane Hartley.

Italien in Verhandlungen mit EU-Kommission über Staatsdefizit - Kreise

Italien verhandelt derzeit mit der EU-Kommission über Wege zur Abwendung von Strafmaßnahmen wegen des zu hohen Staatsdefizits. Das verlautete am Montag aus mit den Gesprächen vertrauten Kreisen. Brüssel hatte Italien und sieben weiteren Euroländern im November mit Strafen und einem beschränkten Zugang zu EU-Geldern gedroht, sollte es weiterhin die Regeln des Stabilitätspakts verletzen.

BoE-Chef Carney sieht geringeres Wachstum

Der Gouverneur der britischen Notenbank, Mark Carney, rechnet für sein Land im laufenden Jahr mit einem nachlassenden Wachstum. Die steigende Inflation werde die Kaufkraft der Verbraucher verringern, sagte der Chef der Bank of England in seiner ersten Rede im laufenden Jahr. Die privaten Haushalte würden unter der Teuerung leiden, die von der Schwäche der Heimatwährung befeuert werde.

Pkw-Neuzulassungen bleiben im Dezember in Europa robust

Politische Krisen wie der Brexit oder das Referendum in Italien haben die Autokäufer auch im Dezember nicht abgeschreckt: Mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 1,19 Millionen Fahrzeuge legten die Neuzulassungen in der Europäischen Union sowie Island, Norwegen und der Schweiz auch im Dezember robust zu. Mit 6,5 Prozent lag die Wachstumsrate im Gesamtjahr zwar noch höher, gemessen an den absoluten Zahlen war es aber der beste Dezember in der EU jemals, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte.

Staatsmedien: Silvester-Attentäter von Istanbul gefasst

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist der Attentäter laut türkischen Medienberichten gefasst. Die türkische Polizei nahm den Mann bei einem Großeinsatz am Montagabend in einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Esenyurt fest, wie der staatliche Fernsehsender TRT berichtete. Dort habe er sich gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten.

Venezuela führt nach wochenlanger Verzögerung neue Geldscheine ein

Mit wochenlanger Verspätung hat das inflationsgeplagte Venezuela neue Banknoten eingeführt. Bankkunden in der Hauptstadt Caracas sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie hätten am Montag Scheine zu 500, 5.000 und 20.000 Bolivar ausgezahlt bekommen. Das neue Geld hätte eigentlich schon im Dezember in Umlauf kommen sollen, es gab jedoch Verzögerungen. Bargeld wurde knapp und viele Venezolaner standen umsonst Schlange, um ihre alten Banknoten umzutauschen.

Suche nach vermisstem Flug MH370 offiziell eingestellt

Australien, Malaysia und China haben die Suche nach dem seit bald drei Jahren verschollenen Flug MH370 offiziell eingestellt. Das Wrack der vermissten malaysischen Passagiermaschine sei bei der Suche in einem 120.000 Quadratkilometer großen Gebiet im südlichen Indischen Ozean "nicht gefunden worden", teilten die drei Länder am Dienstag mit. Auch neue Informationen zur "genauen" Absturzstelle gebe es bislang nicht. Daher werde die Unterwassersuche eingestellt.

