Luzern - Der Verwaltungsrat der Kursaal Casino AG Luzern lehnt das Gesuch der First Swiss Hotel Collection AG um Eintragung eines Aktienpakets von fünf Prozent ab. Als bedeutende touristische Leistungsträgerin in der Zentralschweiz will die Kursaal-Casino AG Luzern ihre Unabhängigkeit bewahren und an der bewährten Zusammenarbeit mit allen Hotel- und Tourismuspartnern festhalten. Eine exklusive Beteiligung stünde dazu im Widerspruch.

Der Verwaltungsrat beurteilt jedes Eintragungsgesuch nach gleichen Kriterien. Er prüft vor allem, ob ein neuer Aktionär mit den langjährig bewährten Stärken des Unternehmens übereinstimmt. Die Strategie der Kursaal-Casino AG Luzern steht auf drei Pfeilern: garantierte Selbstständigkeit, lokale Verankerung und Unabhängigkeit von Einzelinteressen. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen grossmehrheitlich im Besitz von Kleinaktionären.

Die ...

