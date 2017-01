LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May wird ihre mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Brexit um 12.45 Uhr (MEZ) halten. Dies bestätigte das Büro der Premierministerin am Dienstag. Zuvor hatten bereits britische Medien über Inhalte der Rede berichtet. May werde demnach in ihrer Rede in London einen Zwölf-Punkte-Plan für die Trennung von der EU vorlegen. Dieser soll auch einen Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt beinhalten./jkr/tos/stb

