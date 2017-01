Billion Electric Co. Ltd., ein führender Anbieter von Stromversorgungs- und Energiemanagementlösungen im Raum Asien-Pazifik, präsentiert seine Level 6 AC/DC Desktop, wandbefestigten und austauschbaren Netzteile und hochleistungsfähigen PoE-Injektoren mit hoher Effizienz, breitem Eingangs- und Ausgangsbereich und niedrigem Stromverbrauch. Die neue Reihe unterstützt ein großes Spektrum an Anwendungen, darunter elektrische Geräte, Netzwerkausrüstung und industrielle Steuerungssysteme wie PoS, Set-Top-Boxen, Drucker, LED-Monitore und Testausrüstung.

Billion bietet eine umfassende AC/DC-Netzteilserie nach Level 6 im Bereich 6 W bis 36 W (wandbefestigt) und 36 W bis 130 W (Desktop). Die kostengünstige, tragbare Netzteilreihe entspricht dem Effizienzstandard DOE/ErP Level 6 zu 87 und ist von Sicherheitsbehörden wie UL, cUL, BSMI, CCC, KC, PSE, RCM, CE und FCC zugelassen worden. Die Reihe ist mit einem robusten Kurzschluss-, Überstrom-, Spannungs- und Temperaturschutz ausgestattet. Mit dem Spitzenstrommechanismus sind die 60W- und 90W-Desktop-Netzteile von Billion eigens für Motoren, Drucker und LED-Beleuchtung konzipiert. Billion bietet zudem austauschbare Netzteile an, die in mehreren Ländern durch den Wechsel verschiedener Stecker verwendet werden können.

Mithilfe revolutionärer PoE-Technologie können die elektrische Leistung und der Datentransfer bei den PoE-Injektoren (30 Watt) von Billion über ein Ethernet-Kabel erfolgen; dies ist flexibler als die herkömmliche Stromleitungsstruktur. Die PoE-Injektoren (30 Watt) von Billion steigern die Stabilität und die Sicherheit der Stromübertragung, da sie dem Sicherheitsstandard Internal Signature Resistance IEEE 802.3 AT entsprechen und über vollständigen Überstrom-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz verfügen. Ohne dass es eine Steckdose benötigt, unterstützt das Netzteil IP-Kameras, Fernüberwachung und Netzwerkausrüstung in verschiedenen Gebäudeanwendungen.

"Mit mehr als vier Jahrzehnte währenden Erfahrungen und Innovationen bei Stromversorgungstechnologien sind die Produktionsstätten von Billion nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2015 zertifiziert, ein Beleg für die zuverlässige Herstellung und die Qualitätskontrollen bei einer Kapazität von 400.000 Stück pro Monat. Unsere Produkte können zudem an die besonderen Anwendungsbedürfnisse unserer OEM- und ODM-Kunden angepasst werden", sagte Bill Chou, Vice President of Power Management Division, Billion Electric Co.

Über Billion

Billion Electric (TAIEX:3027, www.billion.com), ein weltweiter Anbieter von IKT-Lösungen, legt Wert darauf, als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger, innovativer Wegbereiter für die Informationsgesellschaft und kooperativer Akteur für die Industrie durch maximale Wertschöpfung für weltweite Telekommunikationsbetreiber zu handeln.

