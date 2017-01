Trumps Äußerungen über die EU, Deutschland und die Nato beunruhigen Europa. Schäuble sieht in Trumps Präsidentschaft gar große Herausforderungen und die Grünen betrachten seine Forderungen bereits als "Alarmsignal".

Mit seinen harschen Äußerungen über die EU, Deutschland und die Nato stößt der künftige US-Präsident Donald Trump bei deutschen Politikern und in der Wirtschaft auf Ablehnung. Zugleich mehren sich Stimmen, die eine Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen unter Trump befürchten. "Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, Elmar Brok, der "Neuen Westfälischen" (Dienstag). Er attestierte Trump "Schwachsinn", wenn dieser etwa behaupte, die EU sei nur gegründet worden, um den USA zu schaden.

Trump hatte die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem am Montag veröffentlichten Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" als "äußerst katastrophalen Fehler" bezeichnet. Der Europäischen Union, die von Deutschland dominiert werde, sagte er ohne Bedauern weitere Austritte voraus, die Nato nannte er im jetzigen Zustand "obsolet", deutschen Autobauern drohte er Strafzölle an.

Grünen-Chef Cem Özdemir bezeichnete vor allem die Forderung Trumps nach einer 35-prozentigen Strafsteuer für deutsche Autobauer als "Alarmsignal". Die Republikaner müssten ihren Präsidenten zu einer Kursänderung bringen, forderte Özdemir in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag).

Brok nahm sich Trumps Interview-Äußerungen zu EU und Nato vor. Es sei "Geschichtsträumerei", wenn Trump behaupte, dass die EU nur gegründet worden sei, ...

