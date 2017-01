Hannover - Am Donnerstag dieser Woche tritt der Rat der EZB erneut zusammen, berichten die Analysten der Nord LB.Neue Impulse für das Ankaufprogramm werde es aber noch kaum geben. In diesem Jahr, in dem sich die Zinsentwicklung in Europa weniger klar als in 2016 abzeichne, sich aber in den USA dafür etwas "überschaubarer" herauskristallisieren könnte, werde bei der Einschätzung der Renditeentwicklung möglicherweise noch stärker zu differenzieren sein. Dies gelte dabei auch für die Laufzeitenstruktur. Gegen Ende des letzten Jahres habe mancher professionelle Investor schon die durchschnittliche Laufzeit seiner Engagements reduziert. Die Analysten der Nord LB erwarten weiterhin, dass der Wegfall der Zinsuntergrenze für den Ankauf von Staatspapieren kürzer laufenden Bonds Unterstützung bieten sollte.

