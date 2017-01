Wien - Deutschland plant für heute die Aufstockung einer Fixzinsanleihe (ISIN DE0001104669/ WKN 110466) mit Laufzeit bis Dezember 2018, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es sollten EUR 5 Mrd. aufgenommen werden.Am Vormittag würden die ZEW-Konjunkturerwartungen für den Euroraum und Deutschland veröffentlicht. Aufgrund der für Januar bereits vorliegenden sentix-Umfrage gehen die Analysten der RBI in beiden Fällen von einer Stimmungsaufhellung bei den befragten Analysten aus. Beide Stimmungsbarometer sollten in den Bereich des langjährigen Durchschnitts von 24 Punkten gestiegen sein.

