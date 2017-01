Bad Marienberg - Die PATRIZIA Immobilien AG bietet Privatanlegern die Möglichkeit zum Onlinekauf von Anteilen an ihren Immobilienfonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Platzierungspartner der PATRIZIA GrundInvest können ab sofort das Portal eDirektzeichnung zur Erweiterung ihres Online-Angebots für Sachwerte nutzen. Kunden von Banken, Sparkassen und freien Finanzdienstleistern haben so die Möglichkeit, geschlossene Investmentvermögen direkt online zu zeichnen. Damit kann jetzt auch die immer größer werdende Zahl von Online-Nutzern für dieses Produktsegment erreicht werden.

