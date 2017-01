Der amerikanische Lebensmittelkonzern McCormick (ISIN: US5797802064, NYSE: MKC) wird am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 47 US-Cents an seine Aktionäre ausbezahlen (Record day war der 30. Dezember 2016). Im November erhöhte McCormick die Dividendenausschüttung um 9,3 Prozent oder 4 Cents. ...

