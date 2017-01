Um 10: Brexit holt den DAX wieder ein - Davos diskutiert das gesamte System

Es war nur eine Frage der Zeit, wann das Thema Brexit die Börsen wieder einholen wird. Die Anleger haben die Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union im Sommer vergangenen Jahres zwar schnell verdrängt, aber abgehakt war das Thema damit noch lange nicht. Das wird am heutigen Tag deutlich, an dem die britische Premierministerin Theresa May ihre konkreten Pläne für diesen historischen Schritt erläutern will.

Über das Wochenende verdichteten sich die Hinweise, dass sie sich für einen "harten Brexit" entscheiden wird, was eine Auflösung des gemeinsamen Binnenmarktes mit der EU bedeuten würde - mit zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen für beide Seiten. Allerdings hat Theresa May auf der Insel schon den Spitznamen "Maybe" ( also: vielleicht) bekommen. Möge die Börse sich an diese Hoffnung klammern, dass am Ende doch alles nicht so schlimm kommt. Die Anleger warten nun darauf, wie sich May offiziell positioniert, bevor die Verhandlungen mit Brüssel beginnen.

