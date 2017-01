Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Der Leitindex SMI setzt damit die Abwärtsbewegung vom Montag fort. Für Zurückhaltung sorge insbesondere die erwartete Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit. Britische Medien erwarten von May einen klaren Bruch mit der Europäischen Union. Dies habe auch die Börse in Japan belastet, wo der Nikkei klar tiefer schloss.

Breits zum Wochenbeginn hatte der Ausblick auf einen harten Brexit sowie ein Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump für einen Stimmungsdämpfer bei den Investoren gesorgt. Die Äusserungen von Trump könnten einen Gegensatz zwischen Europa und den USA entstehen lassen, hiess es. Seine Bemerkungen in Richtung der deutschen Autobauer und ihrer der Fabriken in Mexiko belasteten deren Aktienkurse.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.35 Uhr 0,52% tiefer bei 8'318,81 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,54% auf 1'324,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,51% auf 9'075,76 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf Geberit alle im Minus.

Die Aktien des Sanitärtechnikunternehmens (+2,7%) steigen nach Zahlen deutlich. Mit dem Umsatzwachstum hat Geberit die eigenen Erwartungen und auch die der Analysten übertroffen. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...