Bonn - Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite gab die 10-jährige Bundrendite gestern nach und lag am Abend mit 0,33% um 1 Basispunkt unter ihrem Niveau vom vergangenen Freitag, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 5- und 2-jähriger Bundesanleihen seien noch etwas deutlicher auf -0,50% (-3 Basispunkte) beziehungsweise -0,73% (-2 Basispunkte) gesunken. Am US-Rentenmarkt sei gestern wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Heute Morgen würden 10-jährige US-Treasuries knapp unterhalb der Marke von 2,35% und damit um 3 Basispunkte niedriger als Ende vergangener Woche rentieren. (17.01.2017/alc/a/a)

