München - Der MEAG RealReturn (ISIN DE000A0HMMW7/ WKN A0HMMW) investiert überwiegend in Anleihen europäischer Aussteller, deren Zins- und Rückzahlungen entsprechend dem Inflationswert schwanken, so die Experten von MEAG.Dabei würden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staats- und Kommunalanleihen) bevorzugt. Des Weiteren könnten auch Chancen an den Rohstoffmärkten mittels Derivaten genutzt werden. Ziel sei die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte mit Fokus auf Inflationsschutz.

