Düsseldorf - Für heute hat die britische Premierministerin Theresa May eine Grundsatzrede zur Frage des "Brexit"-Prozesses angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Am Wochenende hätten britische Medien darüber berichtet, dass die seit Juli im Amt befindliche Regierungschefin den Weg eines harten "Brexit" verfolge und dabei der Steuerung der Zuwanderung in nationaler Hoheit den Vorrang gegenüber dem Zugang zum Binnenmarkt einräume.

