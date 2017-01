Unmittelbar vor der Jahreswende schrieben wir am 28. Dezember an dieser Stelle, dass der Goldpreis im Januar blitzschnell nach oben drehen könnte. Seitdem ist das Edelmetall um 75 US-Dollar höher gelaufen. Aber nicht die nominale Bewegung ist entscheidend, sondern das Bezwingen charttechnisch wichtiger Widerstände. Da war zuletzt nicht viel von Bedeutung im Weg gestanden - bis heute. Jetzt sind genau die Hürden überboten, deren Beseitigung Gold nun die Chance offerieren, auch eine mittelfristige, "große" Wende hinzulegen. Das sehen wir uns gleich im Chart an, zuvor ein Blick auf die Rahmenbedingungen:

Der Euro zieht zum US-Dollar wieder an. Auch, wenn man da keine allzu belastbare Logik dahinter hat, dieser auffällige Gleichlauf, Euro und Gold rauf, Dollar runter und umgekehrt, verbaute bei einem fallenden Euro den Weg für eine Trendwende des Goldpreises. Das hat sich momentan zum Positiven verkehrt. ...

