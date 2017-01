FXStreet - Der Dollar hat seinen Kurs gegenüber den europäischen Rivalen geändert. Er steht auf breiter Front unter Druck, während die Nachfrage nach den sicheren Häfen zunimmt, bevor die UK Premierministerin Theresa May ihre Brexit Rede hält. Die europäischen Aktien fielen zur Eröffnung, so dass sie ihren asiatischen Kollegen folgten. Relevanter ist jedoch die Erholung des Pfund über 1,2100, so dass der bearish Wocheneröffnungsgap Größtenteils geschlossen ist. Unterstützt hat dies die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...