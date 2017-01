München (ots) -



Nest Labs (www.nest.com), Hersteller von Hardware, Software und Anbieter von Diensten im Bereich Energie- und Sicherheitslösungen für das Zuhause, führt sein preisgekröntes Produktportfolio in vier weiteren europäischen Ländern ein.



"Nest schafft ein Zuhause, das auf seine Bewohner und die unmittelbare Umgebung aufpasst", so Matt Rogers, Mitbegründer und Chief Product Officer bei Nest. "Mit dieser Erweiterung kommen wir unserem Ziel näher, Menschen weltweit beim Energiesparen zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie sich in ihrem Zuhause sicher fühlen."



Das Unternehmen erweitert seinen Markt auf weltweit elf Länder und verdoppelt seine Präsenz in Europa. Genutzt werden die Produkte bereits in über 190 Ländern.



Nest-Produktportfolio:



- Nest Learning Thermostat: Merkt sich die Wunschtemperaturen und Aufheizdauer des eigenen Zuhauses, um sich selbst für optimale Temperaturen zu programmieren. Wenn die Bewohner abwesend sind, schaltet Nest sich automatisch herunter, um Energie zu sparen. Das Thermostat lässt sich über die Nest App steuern.



- Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder: Erkennt offenes Feuer, Schwelbrände und Kohlenmonoxid. Außerdem informiert das Gerät über eine Sprachausgabe, wo Gefahren drohen. Außerhalb des Zuhauses, erhält man Warnungen auf das Smartphone.



- Nest Cam Indoor: Benachrichtigt per Smartphone über Bewegungen oder Geräusche. Über die Nest App wird das Geschehen live übertragen, bei Dunkelheit im Nachtsichtmodus.



- Nest Cam Outdoor: Ist wetterfest und kann an jede Steckdose angeschlossen werden. Nutzer können sich rund um die Uhr über das Smartphone warnen lassen, wenn etwas passiert, und Personen durch den Lautsprecher der Kamera direkt ansprechen.



Vorbestellungen sind bei ausgewählten Einzelhandelspartnern sowie bei Amazon, Media Markt und Conrad möglich. Die voraussichtliche Lieferung erfolgt Mitte Februar. In Deutschland wird Nest zudem mit dem Versicherer CosmosDirekt zusammenarbeiten.



Über Nest



Nest hat sich zum Ziel gesetzt, ein intelligentes Zuhause zu schaffen - ein Zuhause, das auf seine Bewohner und die unmittelbare Umgebung aufpasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf einfache, ästhetisch ansprechende und nützliche Hardware, Software und Dienste. Nest Learning Thermostat[TM] und die Energiedienste von Nest sorgen dafür, dass zu Hause immer angenehme Temperaturen herrschen, und helfen gleichzeitig beim Energiesparen. Der Rauch- und Kohlenmonoxidmelder Nest Protect[TM] schützt die Bewohner. Mit Nest Safety Rewards lässt sich bei teilnehmenden Hausversicherern sparen. Und Nest Cam[TM] behält alles Wichtige innerhalb und außerhalb des Zuhauses im Blick.



Nest-Produkte werden in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Kanada und den USA vertrieben und sind in mehr als 190 Ländern installiert. Mit Nest Learning Thermostat konnten bisher ca. 8 Mrd. kWh Energie gespart werden. Durch das Works with Nest-Programm können Produkte von Drittanbietern sicher mit Nest-Geräten verknüpft werden. So wird das Zuhause noch sicherer, noch intelligenter und noch energieeffizienter.



Weitere Informationen unter www.nest.com



