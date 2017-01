Unterföhring (ots) -



- Erwartung an die letzten acht Kandidaten in dieser Episode: bajuwarische Kulinarik sowie Apfel- und Kartoffelgerichte vom Feinsten - Brennende Sonne sorgte für erhitzte Gemüter am Tegernsee - Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone entscheiden, wer unter die Top 7 der "MasterClass" kommt - "MasterChef" linear immer montags um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar



Unterföhring, 17. Januar 2017 - Kräftig, deftig, derb: so ging es gestern in der zehnten Episode von "MasterChef" zu. Unter der gleisenden Sonne verbrauchten die letzten acht Kandidaten nicht nur jede Menge Sonnencreme, sondern auch ihre letzten Nerven. Bayerische Küche stand auf dem Gourmetplan und nicht jeder der Kandidaten kam mit den deftigen Gerichten in der Team-Challenge klar. Das schwächste Team musste zum "Pressure"-Test antreten und einen Kaiserschmarrn zubereiten. Natürlich auf "MasterClass"- Niveau und mit einer persönlichen Note. Kandidatin Lee versuchte es mit Stroh Rum, lag damit bei der Jury geschmacklich komplett daneben und musste die Show verlassen. "Ich habe nie verstanden, warum Menschen in Shows weinen. Aber man wächst sich ans Herz und will natürlich immer weiterkommen", sagte sie unter Tränen nach dem Jury-Entschluss.



Von anfangs 120 Kandidaten mussten sich die letzten sieben Kandidaten anschließend wieder einer "Mystery-Box"-Aufgabe stellen, bei der sich diesmal alles um ein salziges Apfelrezept drehte. Lars überzeugte die Jury mit ausbalancierten Aromen, der Rest der "MasterClass" musste sich im dreistufigen "Pressure"-Test rund ums Thema Kartoffel beweisen. Zum Schluss konnte sich Daniel in die nächste Show retten und Michael musste die Koffer packen.



Mit den sechs Kandidaten Melody aus Berlin, Pfälzer Daniel, Coco aus Hamburg, Heike aus Wittichenau, Duisburger Lars und Marc aus Bürstadt bei Mannheim gibt es ein Wiedersehen im Halbfinale von "MasterChef" am 23. Januar um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten. Sie ist in 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste TV-Sendung aller Zeiten. In 12 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus 120 Bewerbern. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 20 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe jeder Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury aus TV- und Sternekoch Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone ("Tantris", München).



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).



