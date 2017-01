In der ersten "normalen" Handelswoche seit dem Jahreswechsel zeigte sich der ausserbörsliche Markt von seiner positiven Seite.

Da in der Berichtsperiode keine Reishauer-Titel gehandelt wurden, sank das Gesamtvolumen um fast 60% auf CHF 1.87 Mio. Gleichzeitig verringerten sich die Abschlüsse von 147 Aktien auf 111. Dennoch konnte der ZKB KMU Index, dank der positiven Performance der Indexmitglieder um 1.9% zulegen. Am meisten verbesserten sich die Titel der Schweizer Zucker AG. Trotz der anspruchsvollen Situation in der Schweiz, konnte der einzige Zuckerhersteller im Land um über 13% zulegen. Mit dem Einbruch des Winters konnten die, im vergangenen Jahr, abgestraften Anteile der Weissen Arena wieder etwas an Terrain gut machen. Einmal mehr wurden die Namenaktien der Onlineapotheke Zur Rose Group AG gesucht. Gespannt haben die Investoren auf die Bekanntgabe gewartet, wie viele Aktien der Al Faisaliah Group bei CHF 76 angedient wurden. Heute wurde bekannt, dass der Matterhorn Pharma Holding, welche zur Al Faisaliah Gruppe gehört, über 557'417 Aktien zu einem Preis von CHF 76.00 angedient wurden. Im Einklang mit Ziffer A.2 des Angebotsprospekts akzeptiert MPH 250'000 ZRG-Aktien zur Andienung. Entsprechend werden die Andienungen pro rata gekürzt. Auch wurden die Namenaktien des Messorganisators Bernexpo Gruppe gesucht, dies obwohl rund 100 Austeller weniger an der Berner Ferienmesse teilnahmen. Bei den Verlieren im Index fallen die Rigi Bahnen AG auf, welche ohne Neuigkeiten unter leichtem Abgabedruck litten. Trotz der veröffentlichten Gästetransportzahlen der Schilthornbahn AG, welche auf dem Vorjahres-Niveau liegen, beendeteten die Titel die Woche mit einem Minus von 3%.

Im Breitenmarkt ist der eKMUX Neuling sitEX Properties AG aufgefallen. Das Basler Immobilienunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...