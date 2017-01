Silver One Resources (WKN: A2AQ9Y) und Silver Standard Resources (WKN: 858840) gaben heute eine Optionsvereinbarung bekannt, welche die Übernahme eines historischen Silbergebietes - mitsamt einer zugehörigen Stadt - beinhaltet. Mit diesem Deal, der eine historische Silber-Ressource von >100 Mio. Silberunzen umfasst, schafft unser Favorit jetzt den Sprung vom Explorer zum Entwickler und steht offenbar nah am Produktionsstadium.

Vor wenigen Monaten haben wir Ihnen die Aktie von Silver One Resources als Top-Tipp im Sektor präsentiert. Unser damaliges Argument war ganz leicht nachzuvollziehen. Wenn sich ein als Silberguru gefeierter Profi wie Keith Neumeyer einer so neuen Firma annimmt, dann könnte es nicht schaden, früh mit dem Kauf der Aktien beginnen.

Zunächst sicherte man sich einige interessante Explorationsprojekte in Mexiko, die sich in historischen Minengebieten befanden und darum leichter und schneller exploriert werden können. Diese Strategie verfolgt man nun weiter konsequent. Die heutige Nachricht bestätigt unseren frühen Optimismus bezüglich der Aktie einmal mehr. Denn jetzt ist Silver One Resources der ganz große Wurf gelungen.

Mit der aktuellen Meldung wird die Option für die Übernahme eines historischen Minengebietes und Tagebaus besiegelt, welcher früher von Kinross Gold betrieben wurde, sich zuletzt in den Händen von Silver Standard Resources befand und eine historische Ressource von mehr als 100 Millionen Silberunzen aufweist, die zuletzt 2001 bestätigt wurde.

Option auf 100% gesichert

Silver One Resources sicherte sich nun eine Option auf 100% an diesem Silberprojekt von Silver Standard Resources und wird dafür jährlich lediglich 1 Mio. US$ in Aktien von Silver One Resources aufwenden. Die Optionsvereinbarung ist sehr einfach gestrickt und verzichtet auf sonst übliche Verklausulierungen. Lediglich ein 3%-NSR (Net Smelter Return) an Teck Resources ist noch Teil der Übernahmeverpflichtung, sonst kann Silver One das Projekt komplett und frei von Lasten übernehmen. Dass man eine Optionsvereinbarung wählte, ist zudem ein großer Vorteil für Silver One. Die bestehenden Ressourcen können so leicht überprüft und gegebenenfalls in die Reservenkategorie überführt werden, und es muss kein ...

