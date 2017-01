Luxembourg - Politik nicht Ökonomie wird in diesem Jahr an den internationalen Börsen im Fokus stehen, so Michael Jensen, Executive Vice President von Moventum.Nicht nur die Politik Trumps und deren Konsequenzen würden die wirtschaftliche Entwicklung - auch in Europa - wesentlich beeinflussen (Brexit, Wahlen in einigen Kernländern, Sanktionen gegen Russland). Dies werde zu einem Umdenken in der Bewertung von Aktien führen: In den USA würden Small und Mid-Caps zu Favoriten aufsteigen, in Europa könnte die Kursentwicklung der Banken wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

